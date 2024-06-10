LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2024 LGS sonuçları için tarih verdi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 8. sınıfta eğitim gören 1 milyon 38 bin 192 öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 2 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Sınava katılım sağlayan öğrenciler ve veliler, 2024 LGS'nin sonucunu merak ediyor. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2024 LGS sonuçları için tarih verdi

Liselere Geçiş Sistemi () kapsamındaki merkezi sınav 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okuldaki 35 salonda yapıldı.

Sınav 09.30'da başladı. Birinci oturumda, öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2024 LGS sonuçları için tarih verdi - 1

SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

Sınav sonuçları, 28 Haziran'da açıklanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2024 LGS sonuçları için tarih verdi - 2

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacak.

Sınava girmeyen öğrencilerin liseleri ise yerel yerleştirme ile belirlenecek.

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