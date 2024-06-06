LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 Lise tercih süreci

Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav iki oturum halinde gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamındaki merkezi sınavın sorularını ve cevap anahtarlarını "www.meb.gov.tr" adresinden yayımladı. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 Lise tercih süreci

kapsamındaki merkezi sınav iki oturum halinde yapıldı. 1 milyon 38 bin 192 öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ardından sonuçlar açıklanacak ve akabinde de tercih süreci başlayacak.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Bakanlığınca (), ortaokul 8. sınıfta eğitim gören 1 milyon 38 bin 192 öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da tamamlandı.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

sonuçları, 28 Haziran'da açıklanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacak.

Sınava girmeyen öğrencilerin liseleri ise yerel yerleştirme ile belirlenecek.

EĞİTİM HABERLERİ

Mesleki çalışmalarına istedikleri illerde katılacak öğretmenlerin başvuru süresi uzatıldı

Mesleki çalışmalarına istedikleri illerde katılacak öğretmenlerin başvuru süresi uzatıldı

ATA AÖF Sınavsız İkinci Üniversite Ön Kayıtları Başladı (İkinci üniversite kayıtları nasıl yapılır?)

ATA AÖF Sınavsız İkinci Üniversite Ön Kayıtları Başladı (İkinci üniversite kayıtları nasıl yapılır?)

Milli sporcular YKS'ye Hırvatistan'da girecek

Milli sporcular YKS'ye Hırvatistan'da girecek

KPSS lisans sınavı ne zaman? 2024 KPSS lisans sınavı giriş yerleri belli oldu mu?

KPSS lisans sınavı ne zaman? 2024 KPSS lisans sınavı giriş yerleri belli oldu mu?

EKPSS branş bazında sıralamalar açıklandı: 2024 EKPSS branş bazında sıralamalar nedir? (ÖSYM AİS ekranı)

EKPSS branş bazında sıralamalar açıklandı: 2024 EKPSS branş bazında sıralamalar nedir? (ÖSYM AİS ekranı)

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleri belli oldu mu? 2024 DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleri belli oldu mu? 2024 DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...