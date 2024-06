LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 Lise tercih süreci

LGS kapsamındaki merkezi sınav iki oturum halinde yapıldı. 1 milyon 38 bin 192 öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ardından sonuçlar açıklanacak ve akabinde de tercih süreci başlayacak.



LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 8. sınıfta eğitim gören 1 milyon 38 bin 192 öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da tamamlandı.



Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.



Sınav sonuçları, 28 Haziran'da açıklanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.



LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacak.



Sınava girmeyen öğrencilerin liseleri ise yerel yerleştirme ile belirlenecek.