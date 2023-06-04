LGS tercihleri ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu mu? (2023 MEB LGS tercih dönemi)

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının sona ermesinin ardından, tercih döneminin başlayacağı tarih merak ediliyor. Binlerce lise öğrencisinin, güzel bir lisede okuma hayaliyle girdikleri LGS sınavlarının ardından gözler 2023 MEB LGS takvimine çevrildi. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu mu?

LGS tercihleri ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu mu? (2023 MEB LGS tercih dönemi)

2023 tercihlerinin ne zaman başlayacağı, LGS sınavının tamamlanmasının ardından araştırılmaya başladı. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından aldıklara puan ve başarı sıralamalarına göre işlemlerini yapacak olan öğrenciler, gözlerini MEB tarafından yapılacak duyuruya çevirdi. Peki, 2023 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu mu?

2023 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2023 LGS sınavının sona ermesinin ardından, sınava katılım sağlayan adaylar LGS tercihleri için tarih araştırmalarına başladı.

Geçtiğimiz yıl 4 Temmuz tarihinde başlayan LGS tercihlerinin, bu yılda Temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

LGS tercihleri ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu mu? (2023 MEB LGS tercih dönemi) - 1

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları, 26 Haziran 2023 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

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