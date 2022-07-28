LGS'de ilk nakil yarın bitiyor | LGS boş kontenjanlar ve taban puanları 2022

Liselere geçişte birinci nakil dönemi tercihleri yarın sona eriyor.



İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyenlerin en geç yarına kadar nakil başvurularını tamamlaması gerekiyor.

Birinci nakil dönemi sonuçları 1 Ağustos'ta ilan edilecek.

Ardından, ikinci nakil dönemi başlayacak.

Adaylar, 1-5 Ağustos arasında son kez nakil için başvuruda bulunacak.

Sonuçlar 8 Ağustos'ta ilan edilecek.

1 milyon 8 bin 139 öğrenci ilk yerleştirme için tercihte bulundu. Bu öğrencilerden 951 bin 703'ü yani yaklaşık yüzde 95’i tercih ettiği okullardan birine yerleştirildi.



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kapsamında yapılan merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.



LGS kapsamında merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimler tablosu ile boş kontenjanlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.

LGS BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Nakil dönemleri sonucunda yerleşemeyenler, İl-İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları'na başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 09-17 Ağustos tarihlerinde başvuruları alınacak.

Yerleştirme işlemleri 19 Ağustos'ta tamamlanacak.