Senegalli gençlere havacılıkta global kariyer fırsatı sunan "Limak Havalimanı Hizmetleri Enstitüsü" projesi, Las Academie adıyla Senegal’de ilk mezunlarını verdi.

Limak'tan yapılan açıklamaya göre, ilki Kosova’da oluşturulan “Limak Havalimanı Hizmetleri Enstitüsü” projesi, şimdi de Las Academie adıyla Senegal’de ilk mezunlarını verdi. Senegalli gençlere havacılıkta global kariyer fırsatı sunan eğitimle Limak, sektöre nitelikli iş gücü yetiştirmeyi sürdürüyor.



İnşaat ve müteahhitlik alanında farklı ülkelerde projelere imza atan Limak, eğitim alanında sosyal fayda sağlayan projelerine devam ediyor. Limak’ın ilkini Kosova’da oluşturduğu ve birçok ödülün de sahibi olan “Limak Havalimanı Hizmetleri Enstitüsü” projesi, LAS Academie adıyla Senegal’de ilk eğitim dönemini tamamladı. Yılın başında faaliyete geçen ve ilk mezunlarını veren LAS Academie, Senegalli gençlere kariyerlerini şekillendirme fırsatı sağlarken, sektörün eğitimli işgücü ihtiyacını karşılamayı planlıyor.



"BU PROJEYİ, SEKTÖREL GÖREV GÖRÜYORUZ"



Limak’ın havalimanı alanında eğitim sunmak ve sektöre genç yetenekler kazandırmak amacıyla kurduğu enstitünün ilk adresi Kosova olmuştu. LimakASI (Limak Airport Services Institute) ile Kosova'daki varlığını 5 yıldır sürdüren Limak Havalimanı Hizmetleri Enstitüsü, bugüne kadar 150 öğrenciyi mezun etti. Ocak ayında LAS Academie ile bu eğitim modelinin bir benzerini Senegal’e taşıyan şirket, bu bölgede de ilk mezunlarını verdi. Uluslararası geçerliliği olan sertifikalarını alan gençler, havacılık sektörü kariyerlerine başlama fırsatı yakaladı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Limak Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Öztürk, eğitim alanında, Türkiye’de olduğu gibi, faaliyette bulundukları diğer bölgelerde de farklı sosyal projelere imza atmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, Havacılık Enstitüsü'nün bu alanda gerçekleştirdikleri önemli bir başarı olduğunu kaydetti.



İlk kez Kosova’da hayata geçirilen bu projenin, IPRA, Hermes ve Stevie gibi birçok prestijli ödülün de sahibi olduğunu ve bu enstitünün, artık sadece bölgede değil, tüm dünyada örnek projeler arasında gösterildiğini belirten Öztürk, şunları kaydetti:



"Şimdi işsizliğin büyük bir sorun olduğu Senegal’de gençlerin eğitimlerine katkı sağlayan, kendi kariyerlerini oluşturma fırsatı veren bir girişime öncülük etmekten dolayı mutluyuz. Rusya’dan Kosova’ya, İstanbul Havalimanı başta olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerinden Senegal ve Kahire’ye, dünyanın önemli havalimanı inşaatı ve işletmeciliğini üstlenen bir şirket olarak, bu projeyi sektörel bir görev görüyoruz. Bu kapsamda Kosova’da başlattığımız ve şimdi Senegal’de devam ettirdiğimiz projemizi, diğer havalimanlarımızda da hayata geçirmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hedefimiz, bölgelerdeki genç nüfusa kariyerlerini çizme şansı tanırken, sektörümüze nitelikli iş gücü kazandırmak."

Limak Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Öztürk

SERTİFİKALAR, 100’Ü AŞKIN HAVALİMANINDA ÇALIŞMA FIRSATI SUNUYOR



Senegalli gençlerin donanımlarını artırarak, onlara bu sektörde global kariyer fırsatı sunmayı amaçlayan LAS Academie için havalimanı lokasyonunda yer alan Thies Üniversitesi ile işbirliği yapan Limak’ın bu projedeki diğer paydaşları ise Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi ve ERNAM (l'Ecole Régionale de la Navigation Aérienne et du Management) oldu.



Boğaziçi Üniversitesi’nin yaptığı iki aşamalı sınavdan sonra, Limak yöneticileriyle üniversite temsilcilerinin yer aldığı jüri tarafından seçilen 30 Senegalli genç, havaalanı ekipman planlamasından iletişim becerilerine, siber güvenlikten işletme ve ekonomiye uzanan geniş bir yelpazede eğitim aldı. Eğitim sonunda Pearson ve BTEC’den hem havalimanı işletmeciliği hem de liderlik programı sertifikalarını almaya hak kazanan gençler, bu sertifikalar ile 100’den fazla havalimanında çalışma fırsatı bulabilecek.



Programı en yüksek başarıyla bitiren 2 öğrenci Limak ve SUMMA İstanbul ofislerinde stajlarına başlarken, LAS Academie mezunlarının büyük bir kısmı da Senegal’de ilgili kuruluşlarda stajlarına başladı.