Lise alan ve dal seçim sonuçları açıklandı mı? (e-Okul lise alan ve dal seçimi sonuçları sorgulama ekranı)

Lise alan ve dal seçimleri, değişen yönetmelikle birlikte 10. sınıfta değil, 9. sınıfın başında gerçekleştirilmeye başlandı. 18-23 Eylül tarihleri arasında tamamlanan lise alan ve dal seçim sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 26 Eylül 2021 tarihinde e-okul üzerinden açıklandı.

ntv.com.tr 28.09.2021 - 09:41 | Son Güncelleme : 28.09.2021 - 10:07

Lise alan ve dal seçim sonuçları açıklandı mı? (e-Okul lise alan ve dal seçimi sonuçları sorgulama ekranı)

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lise 9. sınıf öğrencileri, alan seçimlerini 18-23 Eylül tarihleri arasında tamamlamıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, alana yerleştirme sonuçları 26 Eylül 2021 tarihinde e-Okul sistemi üzerinden açıklandı.

Öğrenciler e-Okul öğrenci girişi ile sisteme girip, meslek lisesi alan seçim ve dal sonuçlarını öğrenebiliyor.

Meslek liseleri, Anadolu Meslek lisesi gibi kurumlarda eğitim gören öğrenciler, yeni yönetmeliğe göre 9. sınıf başında yapmış oldukları alan ve dal tercihleri neticesinde yerleştikleri alanlarda 2021-2022 eğitim öğretim yılını tamamlayabilecekler.

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