Lise diploması ne zaman verilir? MEB karneleri dağıtıma başlayacak

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında 2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül 2022'de başlatıldı. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022'de, ikinci dönemdeki ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapıldı. Şimdi liselerden mezun olacak öğrencilerin gözü diploma verilecek tarihlerde. İşte, bu kapsamda son bilgiler..



LİSE MEZUNİYET DİPLOMALARI NE ZAMAN VERİLECEK?



Lise mezuniyet belgesi için araştırmalara başlayan öğrenciler e-Devlet üzerinden belgelerine ulaşabilir.



e-devlet internet sitesinden T.C kimlik numarası ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Ardından arama çubuğuna "lise mezuniyet belgesi" yazarak diploma bilgilerinize ulaşabilirsiniz.



Sağ üst kısımda yer alan "Barkodlu Belge Oluştur" u tıklayarak belgenizi oluşturun ve çıktısını alarak gerekli makamlara ulaştırabilirsiniz.



Kağıt baskı diplomaların teslimi, okulların iş durumu ve işleyiş planına göre her okula göre farklılık gösterebilir.

Bu konuda bilgi almak için ilgili okullarla iletişime geçilmesi gerekiyor.