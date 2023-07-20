Lise nakilleri ne zaman açılacak? 2023 MEB LGS nakil takvimi

2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih işlemlerinin geride kalması ile birlikte gözler nakil tarihlerine çevrildi. Ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takviminde 1. ve 2. nakil dönemlerinin ayrıntıları netlik kazandı. İşte, 2023 MEB LGS nakil takvimi...



MEB NAKİL TARİHLERİNİ AÇIKLADI



24-28 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olarak belirlendi.



Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak.



Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-4 Ağustos'ta yapılabilecek.



Sonuçlar 7 Ağustos'ta açıklanacak.



HİÇBİR OKULA YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN SÜREÇ



Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos 2023 tarihlerinde alınacak ve 18 Ağustos 2023'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

