Lise taban puan ve kontenjanları | Ankara liseleri

ANKARA FEN LİSESİ (ÇANKAYA)



Kontenjan: 120

Taban Puan: 495,1

En yüksek yüzdelik dilim: 0,09

En düşük yüzdelik dilim: 0,01



ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (YENİMAHALLE)



Kontenjan: 330

Taban Puan: 484,21

En yüksek yüzdelik dilim: 0,72

En düşük yüzdelik dilim: 0,01



ANKARA PURSAKLAR FEN LİSESİ (PURSAKLAR)



Kontenjan: 120

Taban Puan: 483,71

En yüksek yüzdelik dilim: 0,75

En düşük yüzdelik dilim: 0,09



GAZİ ANADOLU LİSESİ (YENİMAHALLE)



Kontenjan: 240

Taban Puan: 475,27

En yüksek yüzdelik dilim: 1,48

En düşük yüzdelik dilim: 0,72



ÖZKENT AKBİLEK FEN LİSESİ (ETİMESGUT)



Kontenjan: 150

Taban Puan: 470,76

En yüksek yüzdelik dilim: 1,93

En düşük yüzdelik dilim: 0,2



MEHMET EMİN RESULZADE ANADOLU LİSESİ (ÇANKAYA)



Kontenjan: 150

Taban Puan: 469,34

En yüksek yüzdelik dilim: 2,07

En düşük yüzdelik dilim: 0,11



KEÇİÖREN VATANSEVER ŞEHİT TÜMGENERAL AYDOĞAN AYDIN FEN LİSESİ (ÇANKAYA)



Kontenjan: 150

Taban Puan: 469,34

En yüksek yüzdelik dilim: 2,07

En düşük yüzdelik dilim: 0,11



DR. BİNNAZ EGE – DR. RIDVAN EGE ANADOLU LİSESİ (ÇANKAYA)



Kontenjan: 180

Taban Puan: 463,2

En yüksek yüzdelik dilim: 2,73

En düşük yüzdelik dilim: 1,68



ANKARA ATATÜRK LİSESİ (ÇANKAYA)



Kontenjan: 300

Taban Puan: 461,45

En yüksek yüzdelik dilim: 2,94

En düşük yüzdelik dilim: 0,11



ŞEHİT OĞUZHAN YAŞAR ANADOLU LİSESİ (ETİMESGUT)



Kontenjan: 150

Taban Puan: 459,06

En yüksek yüzdelik dilim: 3,22

En düşük yüzdelik dilim: 0,81



HACI ÖMER TARMAN ANADOLU LİSESİ (ÇANKAYA)



Kontenjan: 120

Taban Puan: 457,35

En yüksek yüzdelik dilim: 3,43

En düşük yüzdelik dilim: 2,28



BETÜL CAN ANADOLU LİSESİ (ÇANKAYA)



Kontenjan: 180

Taban Puan: 450,49

En yüksek yüzdelik dilim: 4,33

En düşük yüzdelik dilim: 2,1



FETHİYE KEMAL MUMCU ANADOLU LİSESİ (KEÇİÖREN)



Kontenjan: 240

Taban Puan: 450,23

En yüksek yüzdelik dilim: 4,36

En düşük yüzdelik dilim: 2,2



SÜLEYMAN DEMİREL ANADOLU LİSESİ (SİNCAN)



Kontenjan: 180

Taban Puan: 447,58

En yüksek yüzdelik dilim: 4,71

En düşük yüzdelik dilim: 2,22



AYRANCI ANADOLU LİSESİ (ÇANKAYA)



Kontenjan: 120

Taban Puan: 447,1

En yüksek yüzdelik dilim: 4,78

En düşük yüzdelik dilim: 3,3



AYHAN SÜMER ANADOLU LİSESİ (ÇANKAYA)



Kontenjan: 120

Taban Puan: 443,04

En yüksek yüzdelik dilim: 5,35

En düşük yüzdelik dilim: 2,92



AYDINLIKEVLER ANADOLU LİSESİ (KEÇİÖREN)



Kontenjan: 180

Taban Puan: 441,16

En yüksek yüzdelik dilim: 5,63

En düşük yüzdelik dilim: 2,78



ANKARA Lisesi (ALTINDAĞ)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 438,53

En yüksek yüzdelik dilim: 6,02

En düşük yüzdelik dilim: 2,15



MUSTAFA HAKAN GÜVENÇER FEN LİSESİ (KAHRAMANKAZAN)



Kontenjan: 150

Taban Puan: 437,02

En yüksek yüzdelik dilim: 6,25

En düşük yüzdelik dilim: 0,93



POLATLI TOBB FEN LİSESİ (POLATLI)



Kontenjan: 150

Taban Puan: 435

En yüksek yüzdelik dilim: 6,56

En düşük yüzdelik dilim: 0,81



TEVFİK İLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (YENİMAHALLE)



Kontenjan: 210

Taban Puan: 432,79

En yüksek yüzdelik dilim: 6,91

En düşük yüzdelik dilim: 0,54



MELİHA HASANALİ BOSTAN ÇUBUK FEN LİSESİ (ÇUBUK)



Kontenjan: 150

Taban Puan: 431,16

En yüksek yüzdelik dilim: 7,16

En düşük yüzdelik dilim: 1,25



GÖLBAŞI ANADOLU LİSESİ (GÖLBAŞI)



Kontenjan: 180

Taban Puan: 430,12

En yüksek yüzdelik dilim: 7,33

En düşük yüzdelik dilim: 2,67



YAVUZ SULTAN SELİM ANADOLU LİSESİ (MAMAK)



Kontenjan: 150

Taban Puan: 428,71

En yüksek yüzdelik dilim: 7,55

En düşük yüzdelik dilim: 2,85



HASANOĞLAN ATATÜRK FEN LİSESİ (ELMADAĞ)



Kontenjan: 150

Taban Puan: 427,59

En yüksek yüzdelik dilim: 7,73

En düşük yüzdelik dilim: 2,38



ASELSAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (YENİ MAHALLE)



Kontenjan: 60

Taban Puan: 425,47

En yüksek yüzdelik dilim: 8,08

En düşük yüzdelik dilim: 0,46

ANKARA TÜRK TELEKOM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (ÇANKAYA)



Kontenjan: 120

Taban Puan: 420,98

En yüksek yüzdelik dilim: 8,85

En düşük yüzdelik dilim: 4, 72