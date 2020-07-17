Lise taban puan ve kontenjanları | Ankara liseleri

LGS sonuçları açıklandı, lise taban puanları ve kontenjanlar da belli oldu. Ankara'da öğrenim görmek isteyen adaylar için liselerin taban puanları ve kontenjanları...

17.07.2020 - 14:45

Lise taban puan ve kontenjanları | Ankara liseleri

ANKARA FEN LİSESİ (ÇANKAYA)

Kontenjan: 120
Taban Puan: 495,1
En yüksek yüzdelik dilim: 0,09
En düşük yüzdelik dilim: 0,01

ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (YENİMAHALLE)

Kontenjan: 330
Taban Puan: 484,21
En yüksek yüzdelik dilim: 0,72
En düşük yüzdelik dilim: 0,01

ANKARA PURSAKLAR FEN LİSESİ (PURSAKLAR)

Kontenjan: 120
Taban Puan: 483,71
En yüksek yüzdelik dilim: 0,75
En düşük yüzdelik dilim: 0,09

GAZİ ANADOLU LİSESİ (YENİMAHALLE)

Kontenjan: 240
Taban Puan: 475,27
En yüksek yüzdelik dilim: 1,48
En düşük yüzdelik dilim: 0,72

ÖZKENT AKBİLEK FEN LİSESİ (ETİMESGUT)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 470,76
En yüksek yüzdelik dilim: 1,93
En düşük yüzdelik dilim: 0,2

MEHMET EMİN RESULZADE ANADOLU LİSESİ (ÇANKAYA)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 469,34
En yüksek yüzdelik dilim: 2,07
En düşük yüzdelik dilim: 0,11

KEÇİÖREN VATANSEVER ŞEHİT TÜMGENERAL AYDOĞAN AYDIN FEN LİSESİ (ÇANKAYA)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 469,34
En yüksek yüzdelik dilim: 2,07
En düşük yüzdelik dilim: 0,11

DR. BİNNAZ EGE – DR. RIDVAN EGE ANADOLU LİSESİ (ÇANKAYA)

Kontenjan: 180
Taban Puan: 463,2
En yüksek yüzdelik dilim: 2,73
En düşük yüzdelik dilim: 1,68

ANKARA ATATÜRK LİSESİ (ÇANKAYA)

Kontenjan: 300
Taban Puan: 461,45
En yüksek yüzdelik dilim: 2,94
En düşük yüzdelik dilim: 0,11

ŞEHİT OĞUZHAN YAŞAR ANADOLU LİSESİ (ETİMESGUT)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 459,06
En yüksek yüzdelik dilim: 3,22
En düşük yüzdelik dilim: 0,81

HACI ÖMER TARMAN ANADOLU LİSESİ (ÇANKAYA)

Kontenjan: 120
Taban Puan: 457,35
En yüksek yüzdelik dilim: 3,43
En düşük yüzdelik dilim: 2,28

BETÜL CAN ANADOLU LİSESİ (ÇANKAYA)

Kontenjan: 180
Taban Puan: 450,49
En yüksek yüzdelik dilim: 4,33
En düşük yüzdelik dilim: 2,1

FETHİYE KEMAL MUMCU ANADOLU LİSESİ (KEÇİÖREN)

Kontenjan: 240
Taban Puan: 450,23
En yüksek yüzdelik dilim: 4,36
En düşük yüzdelik dilim: 2,2

SÜLEYMAN DEMİREL ANADOLU LİSESİ (SİNCAN)

Kontenjan: 180
Taban Puan: 447,58
En yüksek yüzdelik dilim: 4,71
En düşük yüzdelik dilim: 2,22

AYRANCI ANADOLU LİSESİ (ÇANKAYA)

Kontenjan: 120
Taban Puan: 447,1
En yüksek yüzdelik dilim: 4,78
En düşük yüzdelik dilim: 3,3

AYHAN SÜMER ANADOLU LİSESİ (ÇANKAYA)

Kontenjan: 120
Taban Puan: 443,04
En yüksek yüzdelik dilim: 5,35
En düşük yüzdelik dilim: 2,92

AYDINLIKEVLER ANADOLU LİSESİ (KEÇİÖREN)

Kontenjan: 180
Taban Puan: 441,16
En yüksek yüzdelik dilim: 5,63
En düşük yüzdelik dilim: 2,78

ANKARA Lisesi (ALTINDAĞ)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 438,53
En yüksek yüzdelik dilim: 6,02
En düşük yüzdelik dilim: 2,15

MUSTAFA HAKAN GÜVENÇER FEN LİSESİ (KAHRAMANKAZAN)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 437,02
En yüksek yüzdelik dilim: 6,25
En düşük yüzdelik dilim: 0,93

POLATLI TOBB FEN LİSESİ (POLATLI)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 435
En yüksek yüzdelik dilim: 6,56
En düşük yüzdelik dilim: 0,81

TEVFİK İLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (YENİMAHALLE)

Kontenjan: 210
Taban Puan: 432,79
En yüksek yüzdelik dilim: 6,91
En düşük yüzdelik dilim: 0,54

MELİHA HASANALİ BOSTAN ÇUBUK FEN LİSESİ (ÇUBUK)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 431,16
En yüksek yüzdelik dilim: 7,16
En düşük yüzdelik dilim: 1,25

GÖLBAŞI ANADOLU LİSESİ (GÖLBAŞI)

Kontenjan: 180
Taban Puan: 430,12
En yüksek yüzdelik dilim: 7,33
En düşük yüzdelik dilim: 2,67

YAVUZ SULTAN SELİM ANADOLU LİSESİ (MAMAK)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 428,71
En yüksek yüzdelik dilim: 7,55
En düşük yüzdelik dilim: 2,85

HASANOĞLAN ATATÜRK FEN LİSESİ (ELMADAĞ)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 427,59
En yüksek yüzdelik dilim: 7,73
En düşük yüzdelik dilim: 2,38

ASELSAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (YENİ MAHALLE)

Kontenjan: 60
Taban Puan: 425,47 
En yüksek yüzdelik dilim: 8,08
En düşük yüzdelik dilim: 0,46

ANKARA TÜRK TELEKOM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (ÇANKAYA)

Kontenjan: 120
Taban Puan: 420,98 
En yüksek yüzdelik dilim: 8,85
En düşük yüzdelik dilim: 4, 72

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