Liseler ne zaman kapanıyor? 2023-2024 okulların kapanacağı tarih

Liselerde eğitimlerine devam eden milyonlarca öğrenci, devlet ve özel kurumlarda görev alan yüz binlerce öğretmen ile öğrencilerin ailelerini yakından ilgilendiren 2024 yaz tatilinin başlangıcına kısa bir zaman kaldı. Öğrenciler, haziran ayı içinde karnelerini alarak yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatiline başlayacak. İşte, 2024 yaz tatilinin başlayacağı tarih...



LİSELER NE ZAMAN KAPANACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 iş takvimi sonrasında okullardaki tatil tarihleri belli olmuştu.



Buna göre; liseler bu yıl 14 Haziran Cuma günü kapanacak.



YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Böylelikle 14 Haziran 2024 Cuma günü karnelerini alan öğrenciler 9 Eylül 2024 tarihine kadar yaz tatili yapacak.



2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ BAŞLANGICI



Takvime göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.