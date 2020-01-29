Matematik liginde dünya ikincisi (Seviye belirleme sınavı 29 Şubat'ta)

Dünya genelinde uygulanan Amerika-Kanada merkezli matematik yeterlilik sınavı “The Mathematics League Contest”e bu yıl 8. sınıflar düzeyinde 19 ülkeden 1000 okul katıldı.

Atacan Eğitim Kurumları matematik takımı, 8.sınıflar düzeyinde matematik ve ingilizce öğretmenleri öncülüğünde yaptıkları çalışmalarla dünyanın en önemli ve prestijli yarışması olarak kabul edilen The Math League (Uluslararası Matematik Ligi) sınavlarında büyük başarılar elde etti.



Öğrencilerden Azra Eriç, Aral Özdemir, Nehir Peksöz, Burak Berk Çelik ve Duru İnanç bu sınavda matematik takımının “Dünya İkincisi ve Türkiye Birincisi” olmasına katkı sağlarlarken bireysel sıralamada ise öğrencilerden Azra Eriç ve Aral Özdemir “Türkiye Birinciliği ve Dünya İkinciliği”ni aynı puanla paylaştılar.



Atacan Eğitim Kur Atacan Eğitim Kurumları’nda 29 Şubat Cumartesi günü yapılacak olan Seviye Belirleme Sınavında kontenjan dahilinde öğrenci alınacak.

