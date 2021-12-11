Matematikte Dünya Şampiyonu Doğa’dan

Tüm dünyada ve tüm derecelerde 71.432 öğrencinin katıldığı Kanada Merkezli 18 Ülkenin yer aldığı Caribou Contest Sınavının, Caribou Contest K-1 seviyesinde (1.sınıf öğrencileri) toplam 2.168 öğrenci yarıştı. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Adıyaman Kampüsü öğrencisi Hayat Güven, tüm İngilizce matematik sorularına en kısa sürede doğru cevap vererek Dünya 1.si oldu.

Hayat Güven, 12 Kasım tarihinde yapılan Caribou Contest matematik sınavında; cebir, aritmetik, sayma, geometri, örüntü ve desen bölümlerinden oluşan sınavın tüm sorularına doğru cevap verdi.



Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, uluslararası prestijli yüksek bir sınav olan Caribou Contest’te tüm sorulara en hızlı şekilde doğru cevap vererek dünya 1.si olan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Adıyaman kampüsü birinci sınıf öğrencisi Hayat Güven'i, ailesini ve öğretmenlerini makamında ağırlayarak tebrik etti.



“GURURLU VE MUTLUYUZ”



İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolej Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren, toplumumuzun matematik okuryazarlık seviyesini yükseltmenin ve uluslararası platformlarda ülkemizi temsil etmenin önemine değinerek Coribou Mathematics Contest’te kendi kategorisinde dünya 1.liği kazanan öğrencileri Hayat Güven’in başarısından dolayı “Gurulu ve Mutluyuz” dedi. Özeren, Güven’i, ailesini ve öğretmenlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.