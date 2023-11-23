MEB 1. dönem 2. ortak sınavlar ne zaman yapılacak? Ortak sınav tarihleri

Ara tatil sürecinin sona ermesi ardından gözler sınav takvimine çevrildi. MEB 1. dönem 2. sınavlar için tarih verdi. Belirlenen takvim doğrultusunda okullarda 1. dönem 2. ortak sınavlar aralık ayında gerçekleştirilecek. Peki,  1. dönem 2. ortak sınavlar ne zaman yapılacak?

MEB 1. dönem 2. ortak sınavlar ne zaman yapılacak? Ortak sınav tarihleri

Millî Bakanlığının ülke genelinde ortaokul ve liselerde bu yıl ilk kez gerçekleştireceği ortak sınavların takvimi paylaşıldı. 

MEB 1. dönem 2. ortak sınavlar ne zaman yapılacak? Ortak sınav tarihleri - 1

BİRİNCİ DÖNEM İKİNCİ SINAVLAR NE ZAMAN?

Öğrenciler, 1. dönemin ikinci sınavlarına 25 Aralık 5 Ocak tarihleri arasında girecek.

Yazıda, ortak sınavlara ilişkin, "2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü ülke genelinde ortak olarak yapılacaktır." ifadesi kullanılmıştı.

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