MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini yayınladı (Öğretmen ataması başvuruları ne zaman yapılacak?)

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Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmen atamalarına ilişkin bir takvim yayınladı. Buna göre başvurular 27 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Atama sonuçları ise 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak.



Öte yandan milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek.



Takvimde yer alan diğer tarihler şöyle:

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması: 27 Eylül - 8 Ekim 2021

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı: 25 Ekim 2021

Sözlü Sınavların Yapılması: 12-27 Kasım 2021

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı: 27 Aralık 2021

Atama Tercihlerinin Alınması: 21-26 Ocak 2022

Atama Sonuçlarının Açıklanması: 31 Ocak 2022

MEB 15.000 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ