MEB, 2022 sonuna kadar 3 bin anaokulu açacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul öncesi eğitim çalışmaları devam ediyor.



Bakanlığın hedefi, 2022 sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin ana sınıfı açmak. Proje kapsamında şu ana kadar 150 anaokulu ve 8 bin 500 ana sınıfı açıldı.

Bakan Özer, ''Altı ay gibi kısa sürede atmış olduğumuz adımlarla 400 bin yeni çocuğumuzu anaokullarıyla tanıştırdık. Bir de özellikle kırsal bölgelerde ve nüfus yoğunluğu az olan yerlerde anasınıfı açılmasıyla ilgili 10 öğrenci şartını 5 öğrenciye düşürmüştük. Bu adımımızla da 12 bin yeni öğrencimizi anasınıflarıyla buluşturmuş olduk'' dedi.

Dört yaştaki okullaşma oranlarının yüzde 75’e, 3 yaştaki okullaşma oranının da yüzde 50 üzerine çıktığını söyleyen Bakan Özer, ''Böylece 3 ile 5 yaş arasındaki okullaşma oranını OECD ortalamalarına taşımayla ilgili çok önemli bir performansı ortaya koymuş olacağız” diye konuştu.

Açılan anaokulu ve ana sınıflarına yoğun ilgi var.

Özer, ''0-6 yaş arası çocukların büyümesi gelişmesi açından çok önemli bu ve bu tarz okulların açılması'' açıklamasında bulundu.

