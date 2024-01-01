MEB Açık Lise 1. Dönem sınav sonuç tarihi: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023-2024 dönemi 1. dönem AÖL oturumları Türkiye'nin birçok yerinde geçtiğimiz haftalarda yapıldı. AÖL soru ve cevap anahtarını görüntüleyen öğrenciler şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. İşte, MEB Açık Lise sınav sonuçlarında son bilgiler...



Milli Eğitim Bakanlığı 23-24 Aralık 2023 tarihinde düzenlenen açık lise 1. dönem sınavları cevap anahtarını açıkladı.



AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.



AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



24 Ocak 2024 tarihinden itibaren adaylar, Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile



- Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx



- Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx



internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.



