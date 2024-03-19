MEB AÖL 2.dönem sınav soruları için tarih verdi: AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Kurumları (Lise) II. Dönem Sınavları 16-17 Mart 2024 tarihlerinde ülkemizde 81 ilde ve 674 sınav merkezinde yurt dışında ise 11 ülke ve 21 sınav merkezinde üç oturum hâlinde gerçekleştirildi.Sınav süreci ardından soruların ve cevapların yayımlanacağı tarih merak ediliyor.

KILAVUZLA TARİH BİLGİSİNE YER VERİLDİ



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan sınav kılavuzu ardından Açık Lise 2. dönem cevap anahtarının yayınlanacağı tarih duyuruldu. AÖL SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR? AÖL yazılı sınavlarında sorulan soruların cevap anahtarı 21 Mart Perşembe günü adayların erişimine açılacak.Cevap anahtarına ve sorulara ilişkin itirazlar, yayın tarihi itibariyle en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde gerçekleştirilecek. AÖL SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR? AÖL 2. dönem soruları ve cevap anahtarı online sistem üzerinden erişime açılacak. Sınava katılan adaylar meb.gov.tr veya odsgm.meb.gov.tr adresinden AÖL cevap anahtarına ulaşabilecek.