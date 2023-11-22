MEB ara tatil anketi paylaştı: Ara tatil kalksın mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ara tatil değerlendirme anketi hazırlandı. Öğretmen, öğrenci ve velilerin Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden katılabildikleri ankette, kasım ara tatilin değerlendirilmesine yönelik sorular yer alıyor. Anketlerle, bir dönemde iki defa gerçekleşen ara tatillerin devam edip etmemesine yönelik bir karara varılması bekleniyor.

ANKETE KATILIM NASIL SAĞLANIR?

Ara tatil değerlendirme anketinde ara tatil sürecinin nasıl geçirildiğine dair sorular yer alıyor. Anketlerin önümüzdeki dönemlerde ara tatillerin devam edip etmemesine dair karar alınması bağlamında değerlendirilmesi bekleniyor.



"Ara Tatil Uygulamasına İlişkin İzleme ve Değerlendirme Çalışması" anketlerine, 10 Aralık’a kadar https://veri.meb.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek.





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