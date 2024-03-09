MEB duyurdu: AÖL 2.dönem sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? Açık Lise sınav yerleri nasıl öğrenilir?

Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı Engelli ve Orta Doğu Programı Öğrencileri ile Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi Öğrencileri ve Açık Öğretim Okullarında Kayıtlı Tutuklu ve Hükümlü Öğrencilerin 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem Yazılı Sınavı takvimi belli oldu. Sınav tarihlerinin yaklaşmasıyla birlikte gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, AÖL 2.dönem sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? Açık Lise sınav yerleri nasıl öğrenilir?

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ



1. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 17 Mart 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.



AÖL 2.DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK? MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, adaylar, 11 Mart 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;



- Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

- Açık Öğretim Ortaokulu için



https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

