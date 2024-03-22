MEB duyurdu: AÖL 2. dönem sınav soruları ve cevapları yayımlandı... AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023-2024 AÖL 2. dönem sınavlarının sona ermesiyle birlikte tüm açık lise öğrencilerinin gözü soru ve cevaplara çevrilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 AÖL takvimi doğrultusunda sınav soruları ve cevapları 21 Mart Perşembe günü ilan edildi.



AÖL SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

16-17 Mart 2024 tarihlerinde ülkemizde 81 ilde ve 674 sınav merkezinde yurt dışında ise 11 ülke ve 21 sınav merkezinde üç oturum hâlinde gerçekleştirilen 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Kurumları II. Dönem Sınavlarının soruları ve cevap anahtarları yayımlanmıştır.



AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



17 Nisan 2024 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;



- Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx



- Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx



internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.