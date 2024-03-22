MEB duyurdu: AÖL 2. dönem sınav soruları ve cevapları yayımlandı... AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023-2024 AÖL 2. dönem sınavlarının sona ermesiyle birlikte tüm açık lise öğrencilerinin gözü soru ve cevaplara çevrilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 AÖL takvimi doğrultusunda sınav soruları ve cevapları 21 Mart Perşembe günü ilan edildi.
AÖL SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
16-17 Mart 2024 tarihlerinde ülkemizde 81 ilde ve 674 sınav merkezinde yurt dışında ise 11 ülke ve 21 sınav merkezinde üç oturum hâlinde gerçekleştirilen 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Kurumları II. Dönem Sınavlarının soruları ve cevap anahtarları yayımlanmıştır.
AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
17 Nisan 2024 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;
- Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx
- Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx
internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecek.
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