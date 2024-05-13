MEB duyurdu: Türkiye'nin İlk Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu ve Ortaokuluna Başvurular Başladı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi yerleşkesinde açılan Türkiye'nin ilk Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu ve Ortaokuluna 2024-2025 eğitim öğretim yılında müzik yeteneğine göre öğrenci kabulü için başvurular devam ediyor.
Başvurular, 26 Mayıs tarihine kadar Milli Eğitim Bakanlığı e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi (e-okul.meb.gov.tr) "Sınav ve Nakil İşlemleri" başlığı altında açılan ekran üzerinden randevu alınarak yapılacak.
Başvurusu bulunan adayların müzik yeteneği değerlendirme uygulaması, e-Okul Yönetim Sistemi başvuru ekranından alınan randevu tarihi ve saatinde, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi yerleşkesinde 3 - 28 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Müzik yeteneği değerlendirme uygulamasının sonuçları 1 Temmuz'da ilan edilecek.
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