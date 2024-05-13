MEB duyurdu: Türkiye'nin İlk Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu ve Ortaokuluna Başvurular Başladı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi yerleşkesinde açılan Türkiye'nin ilk Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu ve Ortaokuluna 2024-2025 eğitim öğretim yılında müzik yeteneğine göre öğrenci kabulü için başvurular devam ediyor.

Başvurular, 26 Mayıs tarihine kadar Milli Eğitim Bakanlığı e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi (e-okul.meb.gov.tr) "Sınav ve Nakil İşlemleri" başlığı altında açılan ekran üzerinden randevu alınarak yapılacak.