MEB EKYS başvuruları başladı: 2024 MEB EKYS başvuruları nasıl yapılır?

2024 MEB-EKYS'nin tarihi ve başvuru sürecine ilişkin duyuru yayımlandı. 18 Şubat 2024 Pazar günü uygulanacak sınav için 04-11 Ocak tarihleri arasında başvurular alınacak.



MEB-EKYS BAŞVRUSU NASIL YAPILIR?



Adaylar, başvurularını 4 Ocak 2024 saat 10.00'dan itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek.

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SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?



Sınav sonuçları, 8 Mart 2024'te açıklanacak.