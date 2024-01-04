MEB EKYS başvuruları başladı: 2024 MEB EKYS başvuruları nasıl yapılır?

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2024 MEB-EKYS) başvuruları erişime açıldı. 18 Şubat 2024 Pazar günü ÖSYM tarafından yapılacak olan sınav öncesinde, başvuruların nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki, 2024 MEB EKYS başvuruları nasıl yapılır?

MEB EKYS başvuruları başladı: 2024 MEB EKYS başvuruları nasıl yapılır?

2024 -EKYS'nin tarihi ve sürecine ilişkin duyuru yayımlandı. 18 Şubat 2024 Pazar günü uygulanacak sınav için 04-11 Ocak tarihleri arasında başvurular alınacak.

MEB-EKYS BAŞVRUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 4 Ocak 2024 saat 10.00'dan itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek.

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SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

sonuçları, 8 Mart 2024'te açıklanacak.

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