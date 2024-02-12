MEB EKYS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? EKYS süresi ve saati hakkında bilgiler

2024 MEB-EKYS'nin tarihi ve başvuru sürecine ilişkin duyuru yayımlandı. Kılavuza göre, EKYS bu yıl 18 Şubat 2024 Pazar günü uygulanacak. Sınav için son hazırlıklarını yapan adaylar bir yandan da süre ve saat araştırması yapıyor.



EKYS SAATİ VE SÜRESİ HAKKINDA EKYS sınavı, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2.5 saat) olacak. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 soru sorulacak. Sınav sonuçları, 8 Mart 2024'te açıklanacak. SINAV MERKEZLERİ SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI

010 ---Adana

030 ---Afyonkarahisar

062 ---Ankara - Çankaya

070 ---Antalya

090 ---Aydın

100 ---Balıkesir

140 ---Bolu

160 ---Bursa

170 ---Çanakkale

190 ---Çorum

200 ---Denizli

210 ---Diyarbakır

220 ---Edirne

230 ---Elâzığ

240 ---Erzincan

250 ---Erzurum

260 ---Eskişehir

270 ---Gaziantep

310 ---Hatay

320 ---Isparta

330 ---Mersin

341 ---İstanbul - 1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)

343 ---İstanbul - 3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer)

344 ---İstanbul - 4 (Beyazıt/Bakırköy/Bahçelievler/Zeytinburnu/Fatih)

352 ---İzmir-1 (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)

360 ---Kars

380 ---Kayseri

400 ---Kırşehir

410 ---Kocaeli

420 ---Konya

430 ---Kütahya

440 ---Malatya

450 ---Manisa

460 ---Kahramanmaraş

470 ---Mardin

480 ---Muğla

490 ---Muş

510 ---Niğde

520 ---Ordu

530 ---Rize

540 ---Sakarya

550 ---Samsun

580 ---Sivas

590 ---Tekirdağ

600 ---Tokat

610 ---Trabzon

630 ---Şanlıurfa

650 ---Van

670 ---Zonguldak

710 ---Kırıkkale

720 ---Batman

780 ---Karabük