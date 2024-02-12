MEB EKYS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? EKYS süresi ve saati hakkında bilgiler

2024 MEB-EKYS'nin tarihi ve başvuru sürecine ilişkin duyuru yayımlandı. Kılavuza göre, EKYS bu yıl 18 Şubat 2024 Pazar günü uygulanacak. Sınav için son hazırlıklarını yapan adaylar bir yandan da süre ve saat araştırması yapıyor.
EKYS SAATİ VE SÜRESİ HAKKINDA
EKYS sınavı, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2.5 saat) olacak. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 soru sorulacak.
Sınav sonuçları, 8 Mart 2024'te açıklanacak.
SINAV MERKEZLERİ
SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI
010 ---Adana
030 ---Afyonkarahisar
062 ---Ankara - Çankaya
070 ---Antalya
090 ---Aydın
100 ---Balıkesir
140 ---Bolu
160 ---Bursa
170 ---Çanakkale
190 ---Çorum
200 ---Denizli
210 ---Diyarbakır
220 ---Edirne
230 ---Elâzığ
240 ---Erzincan
250 ---Erzurum
260 ---Eskişehir
270 ---Gaziantep
310 ---Hatay
320 ---Isparta
330 ---Mersin
341 ---İstanbul - 1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)
343 ---İstanbul - 3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer)
344 ---İstanbul - 4 (Beyazıt/Bakırköy/Bahçelievler/Zeytinburnu/Fatih)
352 ---İzmir-1 (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)
360 ---Kars
380 ---Kayseri
400 ---Kırşehir
410 ---Kocaeli
420 ---Konya
430 ---Kütahya
440 ---Malatya
450 ---Manisa
460 ---Kahramanmaraş
470 ---Mardin
480 ---Muğla
490 ---Muş
510 ---Niğde
520 ---Ordu
530 ---Rize
540 ---Sakarya
550 ---Samsun
580 ---Sivas
590 ---Tekirdağ
600 ---Tokat
610 ---Trabzon
630 ---Şanlıurfa
650 ---Van
670 ---Zonguldak
710 ---Kırıkkale
720 ---Batman
780 ---Karabük
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