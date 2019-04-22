Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Gazi Üniversitesi iş birliğiyle Türkiye genelinde 310 fen lisesinden öğrenciler, savunma sanayisinden nanoteknolojiye, enerji depolama tekniklerinden insan-bilgisayar etkileşimine kadar hazırladıkları bilimsel projelerini 29-30 Nisan'da düzenlenecek öğrenci kongresinde bildiri olarak sunacak.



Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, fen bilimleri alanında yeni buluşlara ilgi uyandıracak ortam ve şartları hazırlamak amacıyla kurulan fen liselerinin kurumsallaşmasına, geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Kahramankazan Belediye Başkanlığı ve Gazi Üniversitesi Rektörlüğü arasında iş birliği sözleşmesi imzalandı.



Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Türkiye genelindeki 310 fen lisesinden 390 öğrenci, 310 danışman öğretmenin katılımı ile "Prof. Dr. Fuat Sezgin Anısına Bilim Işığında Geleceğe Genç Bakış" konulu "Fen Liseleri 3. Ulusal Öğrenci Kongresi"nde bir araya gelecek. Kongre, 29-30 Nisan'da Kahramankazan Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi koordinatörlüğünde Kızılcahamam'da düzenlenecek.



BİLDİRİLERİ, BİLİM KURULU DEĞERLENDİRDİ



Kongrede, Gazi Üniversitesi akademisyenlerinden oluşturulan Bilim Kurulunun değerlendirmesi sonucu her ilden bir tane olacak şekilde belirlenen 81 bildiri, 29 Nisan Pazartesi günü öğrenciler tarafından sunulacak. Diğer fen liselerinden öğrenciler de dinleyici olarak kongrede yer alacak.



Gazi Üniversitesi kampüsünde öğrenci ve öğretmenlere üniversite akademik birimlerinin tanıtım sunumu ise 30 Nisan Salı günü yapılacak. Aynı gün Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) tesislerinde öğrencilere uygulamalı eğitim verilecek.



Kongre sonrasında sunumu yapılan 81 bildiri kitaplaştırılacak.