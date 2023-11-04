MEB gastronomi lisesi açıyor

Milli Eğitim Bakan Yusuf Tekin, geleneksel Türk mutfağının iz bırakan lezzetlerinin ulusal ve uluslararası alanda hak ettiği noktalara ulaşması için sadece gastronomi alanında eğitim verecek gastronomi lisesini açacaklarını duyurdu.



Tekin, gastronomi lisesiyle adeta şifa kaynağı olan "annelerimizin reçeteleri" niteliğini taşıyan ve Türk yemek kültürüne özgü yemekleri, dünya mutfakları içinde önemli bir noktaya taşımak istediklerini söyledi.

SEKTÖR İHTİYACINA GÖRE ELEMAN YETİŞECEK



Gastronomi lisesinin açılmasıyla bu alanda önemli bir eksikliği daha gidereceklerini aktaran Tekin, şunları kaydetti:



"Her milletin kendine özgü bir mutfağı, mutfak sanatı vardır. Türk mutfağı da kendine özgüdür. Bu bağlamda Türk mutfağı denildiğinde de Türk insanının beslenme biçimi ve yeme içmesi, yiyecek ve içeceklerin hazırlanması, pişirilmesi, sofra adabı, damak tadı gibi unsurlar akla gelir. Gastronomi lisesi açarak hem örgün ve yaygın eğitim kurslarında bir literatür oluşturmak hem de sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirelim istiyoruz. Buralarda gördüğümüz lüzum üzerine böyle bir girişimde bulunuyoruz."