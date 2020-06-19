MEB karneleri e-Okul üzerinden erişime açtı (e-okul ile karne notu sorgulama)

Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri elektronik ortamda erişime açıldı.



Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.



Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerini belirlenecek tarihlerde okullarından alabilecek.



Virüs önlemleri nedeniyle uzaktan eğitim alan öğrencilerin ikinci dönem için notları hesaplanmayacak. Karneye birinci dönem notları yıl sonu notu olarak geçecek.



E-OKUL GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?



E-Okul VBS’den yararlanmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden E-Okul uygulamasına giriş yapınız. Daha sonra açılacak olan sayfada üst kısımda yer alan veli bilgilendirme bölümünde yer alan ilgili alanları doldurmanız gerekmektedir. Bu bölümde doldurmanız gereken bilgiler ise bilgi sahibi olmak istediğiniz öğrencinin TC kimlik numarası, yine aynı öğrencinin okul numarası ve son olarak ise kutucuk içinde yer alan harf ve rakamları resimdeki rakamlar yazan alana giriniz. Bu bilgileri girdikten sonra giriş butonuna basarak sisteme giriş yapabilir ve öğrenci hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.



E-Okul veli bilgilendirme sistemine öğrencinizin TC kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yaparak sistemde bulunan karne notu bölümüne erişebilirsiniz. Bu bölümde öğrencinin bir yıl içerisindeki karne notu ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz.