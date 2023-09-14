MEB, milli sporculardan öğretmen ataması yapacak (Başvuru tarihleri belli oldu)

Milli sporcuların öğretmen atama başvuru tarihi belli oldu.



﻿MEB'den yapılan açıklamaya göre, başvurular 18-22 Eylül tarihleri arasında alınacak.



Başvurular, 25 Eylül-6 Ekim tarihlerinde değerlendirilecek. Ardından başvurulara ilişkin bilgiler ile adayların sisteme yüklediği belgeler 10-13 Ekim tarihleri arasında il milli eğitim müdürlüklerince incelenerek uygun başvurular onaylanacak.



Atamalar ise 17 Ekim 2023'te yapılacak ve sonuçlar "www.meb.gov.tr" adresinde duyurulacak. Atamaya ilişkin detaylı bilgilere, bakanlığın "www.personel.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.