MEB ortak sınav kılavuzunu paylaştı: 2.dönem ortak sınavlar ne zaman yapılacak?

Ortaokul ve liselerde yapılacak ortak sınavlar için kılavuz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Takvime göre, ikinci dönem 1.ortak sınavları mart ayında gerçekleştirilecek. Peki, ortak sınavlar ne zaman yapılacak?

MEB ortak sınav kılavuzunu paylaştı: 2.dönem ortak sınavlar ne zaman yapılacak?

Milli Bakanlığınca (), 2023-2024 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde ülke genelinde yapılacak ortak sınavlara ilişkin kılavuz yayımlandı. 

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem birinci yazılı sınavlar kılavuzunda, ortak sınavlarda uygulanacak esaslar yer alıyor.

MEB ortak sınav kılavuzunu paylaştı: 2.dönem ortak sınavlar ne zaman yapılacak? - 1

ORTAK TARİHLERİ

Takvime göre, ülke genelindeki birinci yazılı sınavları 6. sınıf Türkçe ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 26 Mart 2024 Salı, matematik dersleri için 27 Mart 2024 Çarşamba günü yapılacak.

MEB ortak sınav kılavuzunu paylaştı: 2.dönem ortak sınavlar ne zaman yapılacak? - 2

Ülke geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar; ortaokul 6. sınıf Türkçe dersi 14 çoktan seçmeli ve 2 açık uçlu veya kısa cevaplı olmak üzere toplam 16 sorudan; 6. sınıf matematik dersi 10 açık uçlu veya kısa cevaplı sorudan oluşacak.

Lise 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi ortak sınavı ise 7 açık uçlu veya kısa cevaplı sorudan; matematik dersi 8 adet açık uçlu veya kısa cevaplı sorudan oluşacak.

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