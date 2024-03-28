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MEB ortak sınav sonuçları açıklandı mı? 2. dönem yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ortaokul ve liselerde ikinci dönem yapılan ortak sınavların sonuçlarına dair araştırmalar başladı. Ülke genelindeki birinci yazılı sınavları 6. sınıf Türkçe ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 26 Mart 2024 Salı, matematik dersleri için 27 Mart 2024 Çarşamba günü yapıldı. Peki, 2. dönem yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB ortak sınav sonuçları açıklandı mı? 2. dönem yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Bakanlığı (), ortaokul 6. sınıf Türkçe ile lise 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 26 Mart Salı, matematik dersleri için 27 Mart Çarşamba günü ülke genelinde ortak sınav yapılacağını duyurmuştu. Sınavların geride kalması ile şimdi de sonuçlar gündemde. İşte, 2. dönem 1. yazılı sonuçlarına dair ayrıntılar...

MEB ORTAK NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı ortak sınav sonuçlarının açıklanma tarihine ilişkin bir açıklama yapmadı.

MEB’den yapılan açıklamada puanlama işleminin 15-19 Nisan tarihleri arasında yapılacacağı bilgisini paylaşıldı.

Puanlama sona erdikten sonra sınav sonuçları paylaşılacak.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Soruların puanlaması Ölçme, Değerlendirme ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen bir yazılım aracılığıyla, ülke genelinde gönüllü olarak çalışmaya katılan 4 bin öğretmen tarafından dijital ortamda yapılacak.

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