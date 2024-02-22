MEB ortak sınav tarihleri: 2. dönem 1. sınavlar ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul 6. sınıf Türkçe ile lise 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik dersleri için Mart ayı içinde ülke genelinde ortak sınav yapılacak. Öğrenciler şimdi tarih araştırması yapıyor. İşte, MEB ortak sınav tarihleri...



MEB ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN?



Üke genelindeki birinci yazılı sınavları 6. sınıf Türkçe ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 26 Mart 2024 Salı, matematik dersleri için 27 Mart 2024 Çarşamba günü yapılacak.



ORTAK SINAVLAR NASIL YAPILACAK?



Ülke geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar; ortaokul 6. sınıf Türkçe dersi 14 çoktan seçmeli ve 2 açık uçlu veya kısa cevaplı olmak üzere toplam 16 sorudan; 6. sınıf matematik dersi 10 açık uçlu veya kısa cevaplı sorudan oluşacak.



Lise 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi ortak sınavı ise 7 açık uçlu veya kısa cevaplı sorudan; matematik dersi 8 adet açık uçlu veya kısa cevaplı sorudan oluşacak.