MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI: Öğretmen ataması ne zaman, kontenjanlar belli oldu mu?

Yeni yıla kısa bir süre kala öğretmen adaylarının heyecanla beklediği öğretmen atama takvimine dair araştırmalar hız kazandı. Daha önce yaptığı açıklamalarda ekim sonunu işaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamaları ve müfredat değişikliği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI: Öğretmen ataması ne zaman, kontenjanlar belli oldu mu?

Öğretmen atama takvimi, branş dağılımı ve kontenjanlar hakkında araştırmalar sürüyor. 2024 yılında yapılacak yeni atamaları merak eden öğretmen adayları, Milli Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, öğretmen atamalarında son bilgiler...

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Bakan Tekin, bir soru başka üzerine, öğretmen atamaları konusunun Mecliste olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Mümkün olduğu kadar fazla sayıda atama yaparak öğretmen adaylarını eğitim ailemize katmak istiyoruz. Ama takdir edersiniz ki atamalar tek başımıza alacağımız bir kararla olmuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımızla birlikte bütçe olanakları çerçevesinde, ihtiyaç duyduğumuz alanlarda ve sayıda öğretmen ataması yapmayı planlıyoruz inşallah."

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