MEB tarih verdi: 2. dönem 2. yazılıları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı 2. dönem 2. ortak sınav tarihlerinde değişiklik yaptığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin 2.dönem 2. ortak sınavları öne çekildi. Öğrenciler şimdi ise yeni tarihleri öğrenmek istiyor. İşte, 2. dönem 2. yazılı sınav tarihleri...



2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN?



Yapılan duyuruda; "Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında eğitimlerine devam eden 8 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik haziran ayı içerisinde merkezî sınavlar yapılacağından bu sınıf düzeyindeki öğrencilerin sınav tarihleri bir hafta öne alınmıştır.



Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavları 27 Mayıs - 07 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.



8. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" 2 Haziran 2024 tarihinde; 12. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)" ise 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacaktır.



Bu sebeple 8 ve 12. sınıflarda eğitimlerine devam eden öğrencilerin, 2023/2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavları 20 Mayıs - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir." denildi.

