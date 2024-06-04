MEB yaz dönemi kursları ve yaz okulları ne zaman başlayacak?

2023-2024 eğitim yılının bitmesine az bir zaman kaldı. Öğrenciler, veliler ve eğitimciler de şimdiden kurs ve yaz okullarına odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı, yaz dönemi, yaz okulu ve eğitim öğretim döneminde açılacak Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) e-Kılavuzu’nu yayınlamıştı. Peki, MEB yaz dönemi kursları ve yaz okulları ne zaman başlayacak?

MEB yaz dönemi kursları ve yaz okulları ne zaman başlayacak?

yaz dönemi kursları ve yaz okulları tarihlerini açıkladı. Bu yıl ilk defa 81 ilde açılacak yaz okullarına öğrenci ve öğretmenlerin başvuruları 3-12 Haziran tarihleri arasında alınacak.

MEB YAZ DÖNEMİ KURSLARI NE ZAMAN?

Milli Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 15 Mayıs tarihinde yayınlanan DYK e-Kılavuzu’na göre yaz dönemi kursları ve yaz okullarının 1 Temmuz-29 Ağustos tarihleri, eğitim ve öğretim dönemi destekleme ve yetiştirme kurslarının ise 2 Eylül 2024-6 Haziran 2025 tarihleri arasında açılacağı belirtildi.

1 Temmuz tarihi itibarıyla başlayacak olan kurslar, 29 Ağustos tarihinde sona erecek.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Kurslara katılmak isteyen öğrenciler, "https://e-kurs.meb.gov.tr" internet adresindeki e-Kurs modülü üzerinden öğrenci başvuru ekranından başvurusunu yapabilecek.

Öğrenciler, kurs merkezince belirlenen derslerden tercihte bulunarak başvurusunu tamamlayacak.

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