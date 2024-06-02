MEB'den 2 yeni mezuniyet genelgesi: Törenlerde gösterişe izin verilmeyecek ve veli izni alınacak

MEB'in okul müdürlüklerine gönderdiği genelgeye göre, mezuniyet etkinlikleri milli, ahlaki ve kültürel değerlere aykırı olmayacak.

Törenlerde gösterişe izin verilmeyecek. Etkinlikler için veli izni alınacak.

Özellikle okul öncesi ve ilköğretim kademelerinde, çocukların yaş ve gelişim seviyelerine uygun etkinlikler düzenlenmesine dikkat edilecek.

Etkinlikler için okulların uygun mekan veya alanları kullanılacak. Okul dışındaki mekanlarda mezuniyet aktiviteleri gerçekleştirilmeyecek.

