MEB'den 2 yeni mezuniyet genelgesi: Törenlerde gösterişe izin verilmeyecek ve veli izni alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda düzenlenecek mezuniyet günü etkinlikleriyle ilgili genelge yayımlandı. Genelgeye göre, okul dışındaki mekanlarda mezuniyet aktiviteleri gerçekleştirilmeyecek.

MEB'den 2 yeni mezuniyet genelgesi: Törenlerde gösterişe izin verilmeyecek ve veli izni alınacak

'in okul müdürlüklerine gönderdiği genelgeye göre, mezuniyet etkinlikleri milli, ahlaki ve kültürel değerlere aykırı olmayacak.

Törenlerde gösterişe izin verilmeyecek. Etkinlikler için veli izni alınacak.

Özellikle okul öncesi ve ilköğretim kademelerinde, çocukların yaş ve gelişim seviyelerine uygun etkinlikler düzenlenmesine dikkat edilecek.

Etkinlikler için okulların uygun mekan veya alanları kullanılacak. Okul dışındaki mekanlarda mezuniyet aktiviteleri gerçekleştirilmeyecek.

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