MEB'den 81 ile 'yüz yüze eğitime hazırlık' yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı, İl Eğitim Müdürlüklerine yüz yüze eğitime hazırlık yazısı gönderildi. Bakanlık, okulların hazır hale getirilmesini istedi.

NTV 14.08.2021 - 14:39

MEB'den 81 ile 'yüz yüze eğitime hazırlık' yazısı

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen yazıda, okul ve kurum binalarının girişlerinde öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların maske ihtiyaçlarını gidermek için dizayn edilmiş kutuların hizmete sunulması istendi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer göreve geldiğinde ilk mesajı, "Önceliğimiz yüz yüze eğitim" olmuştu.

Özer, "Okulları kapalı tutma lüksümüz yok" demişti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer,  pazartesi günü yapılması planlanan Kabine toplantısında konuya ilişkin bir sunum da yapacak.

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