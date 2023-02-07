MEB'den e-Sınav duyurusu: 7-12 Şubat tarihli tüm e-Sınavlar ertelendi

Millî Eğitim Bakanlığınca Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle millî yas ilan edilmesinin ardından ülke genelinde 13 Şubat'a kadar yapılması planlanan elektronik sınavlar ertelendi.

MEB'den e-Sınav duyurusu: 7-12 Şubat tarihli tüm e-Sınavlar ertelendi

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli meydan gelen depremler nedeniyle 7 gün süreyle millî yas ilan edilirken Millî Bakanlığı da bu süre içindeki e-Sınav'lar ile ilgili karar aldı.

TÜM ELEKTRONİK SINAVLAR ERTELENDİ

Millî Eğitim Bakanlığı, millî yas nedeniyle 07 - 12 Şubat 2023 tarihleri arasında, ülke genelinde e-Sınav merkezlerinde yapılacağı duyurulan motorlu taşıt sürücülüğü, ustalık, kalfalık ve amatör telsizcilik gibi sınavların tümünün daha sonra gerçekleştirileceğini açıkladı.

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