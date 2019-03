Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlığın "Yapay Zeka Stratejisi" konusunda yürüttüğü çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, yapay zekanın, dünya teknoloji tartışmalarının merkezinde yer alan, her alanda etkileri bulunacağı öngörülen konulardan biri olduğuna işaret etti.



Yapay Zeka Stratejisi'nde son aşamaya gelindiğini ve bunun yakında kamuoyu ile paylaşılacağını bildiren Selçuk, "Konusunda uzman isimler tarafından hazırlanıyor. Elimizde önemli birikim oluştu. Taslak metni tartışmaya açacağız. Her türlü katkıya açığız. 2020-2040, önümüzdeki 20 yılı düşünüyoruz. Yapay zeka eğitiminde dünya lideri olacağız. Yapay zeka ile yapay zeka çağı için insan odaklı nesiller yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.



Bu konuda teknoloji şirketleriyle iş birliğine gidileceğini ve süreç odaklı hareket edeceklerini aktaran Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak teknoparklarda ofisler açacağız, Ar-Ge yapacağız. Girişimcilik ve inovasyon ekosistemiyle bağlantımızı kuvvetlendirmemiz lazım. Onların mentorluğuna bazı zamanlarda ihtiyacımız olacak. Teknoparklardaki araştırma ofislerimizde öğretmenlerimiz çalışacak. Milli Eğitim Bakanlığının daha fazla dışarı açılma zamanı geldi" diye konuştu.



"BAKANLIĞIN HER AŞAMASINDA YAPAY ZEKADAN FAYDALANACAĞIZ"



Milli Eğitim Bakanı Selçuk, teknoloji, girişimcilik ve inovasyon ekosistemiyle daha fazla alışverişte bulunulması gerektiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bugün doğan çocuklarımız, bugün okula başlayan çocuklarımızı 2040 sonrası dünyaya hazırlamamız şart. Çünkü kırılma, değişim, dönüşüm daha önce görülmemiş biçimde geliyor. 2023 Eğitim Vizyonu sadece bir tarih değildir, bu 2023, 2053, 2071'e açılan kapı şeklinde okunmalıdır. Büyük veride kalmayacağız, büyük bilgi ve büyük bilgelik. Bizim amacımız bilgelik. Personel işlerinden rehberliğe kadar Bakanlığın her aşamasında yapay zekadan faydalanacağız. Bakanlığın ihtiyaç alanlarını, elimizdeki datayı yapay zekaya öğreterek sorgulayacağız. Yapay zekanın rasyonel çözümleri ve stratejilerine, yönlendirmelerine bakacağız."



DÜNYADA YAPAY ZEKAYI STRATEJİ HALİNE GETİREN ÜÇÜNCÜ BAKANLIK



Bakanlık görevi tevdi edildiği andan itibaren yeni teknolojiler alanında görevlendirdirdiği uzman bir ekibin bu konu üzerinde yoğunlaştığını anlatan Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Yapay zeka ülkeler için yeni bir rekabet alanı haline gelmiştir. Devletler ve stratejik kurumları teker teker stratejilerini açıklamaktadır. Biz her birisini takip ediyoruz. Sadece eğitimle ilgili değil genel stratejilerine de vakıfız. Bu konuda önemli bir birikimimiz var. 50'ye yakın ülkenin stratejilerini inceledik. MEB, dünyada hali hazırda Çin ve Avustralya haricinde yapay zekayı eğitim ve öğrenme başlığı altında strateji haline getirecek üçüncü Bakanlık olacaktır. Diğer ülkelerde de bazı bakanlıkların çalışmaları olduğunu bilmekteyiz. Ülkemizin Yapay Zeka Stratejisi hazırlık aşamasında. Biz de eğitimle ilgili alanda tamamlayıcı ve detaylandırıcı olacağız. Gerek kamuda gerekse özel ve sivil toplum sektöründe ilk kurumsal strateji olma özelliğine sahiptir."



DERS İÇERİKLERİ, REHBERLİK, ÜRÜN GELİŞTİRME GİBİ BAŞLIKLAR VAR



Stratejinin içeriği hakkında da bilgi veren Selçuk, "Stratejimiz, MEB'in yapay zeka çağına uygun yapılanması, çevik bir organizasyona ve personel yapısına sahip olması, yapay zeka çağındaki beceriler, ders içerikleri, ölçme, değerlendirme, rehberlik, yönlendirme, öğretim, etik, kamu, özel sektör ile sivil toplumla iş birlikleri, öngörü ve politika çalışmaları, ürün geliştirme gibi başlıkları içermektedir" dedi.