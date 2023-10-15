MEB'den yeni karar: Tenefüs sürelerinde değişikliğe gidildi

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Millî Eğitim Bakanlığı tarafından "Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği"nde yapılan değişikler Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeni yönetmeliğe göre 5, 6, 7 ve 8’inci sınıflarda daha önce 45 olan sınıf geçme puanı Türkçe dersi için 70’e, diğer dersler için 50’ye yükseltildi. Her hangi bir dersten bu puanların altında kalan öğrenciler not ortalamaları tutsa bile takdir ya da teşekkür de alamayacak.

Diğer yandan sınıf geçme için gerekli not ortalamasını tutturamayan öğrencilerin geçme ya da kalmalarında son kararı öğretmenler kurulu verecek.

Yapılan değişikliklere göre tekli eğitimde teneffüs süreleri uzatılırken önümüzdeki yıldan itibaren, okula kaydolan öğrencilerin öğrenim görecekleri şube ve öğretmen kura ile belirlenecek.

Öğrencilerin beslenmelerini rahat yapabilmeleri için okullarda teneffüslerden birinin en az 20 dakika olması sağlandı.



Yönetmelikte bir ders saati süresinin 40 dakika olduğu, okul yönetimince tekli eğitim yapılan okullarda bir teneffüs en az 20 dakika, diğer teneffüsler için en az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise teneffüsler için en az 10 dakika süre ayrılacağı belirtildi.

OKULA DEVAMSIZLIK

Yapılan düzenlemeyle okula gelmeyen, bir derse girdiği halde bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin durumu velisine bildirilecek. Devamsızlığın 5'inci, 10'uncu ve 15'inci günlerinde bildirim yapılacak.



Kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmi raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınan öğrenciler için devamsızlığın 30'uncu gününde de bildirim sağlanacak.