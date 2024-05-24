MEB YKS için çevrim içi deneme sınavı yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için 25-26-27 Mayıs'ta ülke genelinde çevrim içi deneme sınavı düzenleyecek. TYT yarın, AYT 26 Mayıs, YDT ise 27 Mayıs'ta yapılacak. Öğrenciler deneme sınavına "http://ogmmateryal.eba.gov.tr" adresinden erişebilecek.

MEB YKS için çevrim içi deneme sınavı yapacak

Milli Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı için 25-26-27 Mayıs'ta ülke genelinde çevrim içi deneme sınavı düzenleyecek.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, öğrencilerin hazırlık süreçlerinde seviyelerini görmeleri ve çalışmalarına yön vermelerini sağlamak amacıyla hazırlanan "'ye Doğru 2024" sınavında sorular, alan uzmanlarınca YKS'nin kapsam bütünlüğü ve soru çeşitliliğine uygun şekilde hazırlandı.

Öğrencilerin "ogmmateryal.eba.gov.tr" internet adresi üzerinden erişebileceği sınav, ayrı günlerde yapılacak.

Deneme sınavının Temel Yeterlilik Testi (TYT) 25 Mayıs, Alan Yeterlilik Testi (AYT) 26 Mayıs, Yabancı Dil Testi (YDT) ise 27 Mayıs'ta yapılacak.

Deneme sınavına katılmak isteyen öğrenciler, belirtilen tarihlerde 10.00-20.00 saatleri arasında istedikleri zaman sınava girebilecek.

Öğrenciler deneme sınavının sonuçlarını, sıralama ve puanlarını 28 Mayıs'ta öğrenebilecek. Yine soru çözümleri Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün YouTube sayfasında yayımlanacak. Öğrenciler için rehberlik yayını da yine YouTube üzerinden uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek.

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