Karabük Üniversitesi'ne (KBÜ) 2018-2019 akademik yılında, 9 bin 500 yerli, 2 bin 500 yabancı olmak üzere 12 bin öğrencinin kayıt yaptıracağı bildirildi.



Karabük Valisi Kemal Çeber, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, kayıt yaptıran öğrencileri ve ailelerini ziyaret ederek, bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu.



KBÜ, Karabük Emniyet Müdürlüğü, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü tarafından kurulan stantları da gezen Vali Çeber, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Çeber, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, KBÜ'nün tercih edilen bir üniversite olduğunu vurguladı.

Üniversitedeki bölümlerin doluluk oranının yüzde 85-86 olduğunu dile getiren Çeber, "Bölümlerimizin doluluk oranı yüzde 85-86. Daha sonra ek kontenjanlar olacak. Bununla biz yüzde 90'ı aşacağımızı değerlendiriyoruz. Ülkemizdeki genel seyre bakıldığı zaman yüzde 90 harika bir oran, çok iyi bir oran. Merkez nüfusu 120 bin olan bir ilde 55 bin civarında üniversite öğrencimiz olacak. Yurt dışından gelen konuk öğrencilerimiz olacak. O konu da önemsediğim bir konu." diye konuştu.



Öğrencilerin ve ailelerin KBÜ'de sunulan hizmetlerden memnun olduğunu aktaran Çeber, şöyle devam etti:



"Demek ki güzel şeyler yapıyoruz. Herkesin ilk izlenimi gayet güzeldi. Hatta ben bazen olumsuzlaştırmaya çalıştım. Arkadaşlar üniversite kampüsünü gördükleri zaman, şehri genel anlamda gezdikleri zaman ve bu süreçle ilgili bilgileri aldıkları zaman hepsinin mutlu olduğunu hep beraber gözlemledik. Sorunumuz yok mu, olmaz olur mu? 55 bin öğrenci, bu kadar nüfus bunun trafiği, barınma yeri, güvenliği, yemesi içmesi hepsini düşünmek lazım. Her bir alanda da ufak tefek sorunların olması gayet normal ama mühim olan kent olarak bu işi sahiplenmemiz ve bunların çözümü için hep beraber uğraşmamız."

Rektör Polat da bu yıl 8 bin 400'ü aşkın bir kontenjanları olduğunu, 7 bin 200 civarında bir doluluk yakaladıklarını söyledi.



Ek yerleştirmelerle beraber yüzde 90'ı aşmış olacaklarını vurgulayan Polat, "Bunu geçen seneyle kıyaslarsak geçen sene yüzde 72 doluluk oranımız vardı. Yüzde 72'lerden bugün geldiğimiz nokta yüzde 90'lar. Daha da güzel olacağını düşünüyorum. Tabii bu Karabük Üniversitesi'ne gelen öğrenci sayısı sadece 7 bin, 8 binlerde değil. Yatay geçişten kayıt olan kılavuzlarda görünmeyen 700 civarında başka üniversitelerden Karabük Üniversitesi'ne transfer olan öğrenci var. 2 bin 500 civarında uluslararası öğrenci üniversitemize gelecek. Bu yıl üniversitemize gelen, şehrimize gelen öğrenci sayısı 12 bin civarında olacak." değerlendirmesinde bulundu.