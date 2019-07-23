Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki ilk yerleştirme sonuçlarına ilişkin hazırlanan ön rapora göre, merkezi sınavla yerleşen öğrencilerin geçen yıl 8,80 olan matematikteki doğru cevap sayısı ortalaması bu yıl 11,14'e çıktı.



MEB tarafından 2019 LGS kapsamındaki ilk yerleştirme sonuçları çerçevesinde hazırlanan ön raporda, merkezi (sınavlı) ve yerel (sınavsız) yerleştirme süreci detaylı olarak ele alındı.



Buna göre, merkezi sınava katılan 1 milyon 29 bin 555 öğrenciden 439 bin 419'u tercih yaptı. Bu öğrencilerden 138 bin 993'ü, tercihleri doğrultusunda sınavlı okullara yerleşti.



Merkezi sınav sonucunda yerleşen öğrencilerin, soru sayısı 20 olan Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri alt testlerindeki doğru cevap sayısı ortalamaları geçen yıla göre arttı.



Geçen yıl 17,31 olan Türkçe doğru cevap sayısı ortalaması 17,42'ye, 14,47 olan fen bilimleri ortalaması 15,62'ye, 8,80 olan matematik ortalaması 11,14'e yükseldi.



Doğru cevap ortalamalarına bakıldığında en yüksek artış matematik alt testinde gerçekleşti.



Öğrencilerin, 10 soru bulunan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 9,32, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinde 8,89, Yabancı Dil alt testinde ise 7,83 olarak hesaplandı.



Öğrencilerin ortaokulda gösterdikleri akademik başarılarının göstergesi olan okul başarı puanları (OBP) ile merkezi sınav puanları arasında güçlü ve pozitif ilişki bulunduğu tespit edildi.



KIZ ÖĞRENCİLER ERKEKLERDEN BAŞARILI



Öğrenciler, 20 soru bulunan alt testler arasında, en yüksek ham puan ortalamasına Türkçe'de sahip olurken, en düşük ham puan ortalamasını Matematik'te yaptı. Soru sayısı 10 olan alt testlerde ise öğrenciler, en yüksek ham puan ortalamasını T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük'te, en düşük ortalamayı ise Yabancı Dil'de yaptı.



Merkezi olarak yerleşen öğrenciler arasında kız öğrenciler tüm alt testlerde erkeklerden daha yüksek ham puan ortalamasına sahip oldu.



Kız öğrenciler Türkçe'de 20 soruda 17,46 ortamala yaparken, erkeklerin ortalaması 15,92'de kaldı. Kızlar, 20 soru bulunan Matematik'te 10,29, Fen Bilimleri'nde 14,74 ortalamaya sahip oldu. Erkeklerin Matematik testindeki ortalaması 9,83, Fen Bilimleri'ndeki ortalaması da 14,10 oldu.



Kız öğrenciler, 10 sorunun yer aldığı T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testinde 9,29, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde 8,70, Yabancı Dil'de 8 ortalama yaptı.



Erkek öğrencilerin ham puan ortalaması ise T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testinde 8,99, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'nde 8,42, Yabancı Dil'de 6,81 olarak belirlendi.



MERKEZİ SINAV PUANI DAĞILIMLARI



Raporda, merkezi sınav sonucunda yerleşen öğrencilerin 100 ile 500 arasında değişen puan dağılımlarına da yer verildi.



Yerleşen öğrencilerden merkezi sınav puanı 100-199 aralığında olanların oranı yüzde 0,2, 200-299 aralığındakilerin yüzde 7, 300-399 aralığındakilerin yüzde 28,90 ve 400-500 aralığındakilerin oranı da yüzde 63,90 oldu.



Öğrencilerin, 430-439 ve 440-449 puan aralıklarında bulunma oranlarının görece birbirine yakın ve yüzde 8'in üzerinde olduğu belirlendi. Dağılımda yoğunluğun en fazla bulunduğu puan aralığı ise 440-449 oldu.



OKUL TÜRÜNE GÖRE TERCİH DAĞILIMLARI



Merkezi yerleşenlerin okul türüne göre tercihleri incelendiğinde, öğrencilerin yüzde 46,2'si fen liselerini birinci tercihine yazarken, yüzde 29,1'i Anadolu, yüzde 10,9'u da mesleki ve teknik Anadolu liselerini tercih etti.



Merkezi sınavla yerleşenlerin 2, 3, 4 ve 5'inci tercihlerinin Anadolu liselerinde yoğunlaştığı görüldü. Bu tercihlerde fen liselerinin yazılma oranı Anadolu liselerinin gerisinde kaldı.



Öğrencilerin yüzde 5,8'i yalnızca 1 tercih yaparken, yüzde 49'u en fazla 4 tercihte bulundu.