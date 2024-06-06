Mesleki çalışmalarına istedikleri illerde katılacak öğretmenlerin başvuru süresi uzatıldı

Öğretmenlerin haziran dönemi mesleki çalışmalara isterlerse görev yaptıkları illerde, isterlerse tercih edecekleri herhangi bir ilde katılabilecekleri bildirilmişti. Mesleki çalışmalarına istedikleri illerde katılacak öğretmenlerin başvuru süresi uzatıldı. Peki, İl dışı öğretmen seminerleri başvurusu nasıl yapılır?

Mesleki çalışmalarına istedikleri illerde katılacak öğretmenlerin başvuru süresi uzatıldı

Milli Bakanlığınca (), 24-28 Haziran'daki mesleki çalışma programlarına istedikleri illerde katılmak isteyen öğretmenlerin başvuru süresi bugün saat 23.59'a kadar uzatıldı.

Okullarda 2023-2024 eğitim öğretim yılı, 14 Haziran Cuma günü karne dağıtımıyla tamamlanacak.

Öğretmenler, Kurban Bayramı tatilinin ardından 24-28 Haziran'da mesleki çalışma programlarına katılacak.

Mesleki çalışmalarına istedikleri illerde katılacak öğretmenlerin başvuru süresi uzatıldı - 1

İL DIŞI ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2023-2024 öğretim yılı sene sonu mesleki çalışmalarının yüz yüze olacak şekilde yapılması ve talep eden öğretmenlerin mesleki çalışmalarını "https://veri..gov.tr" adresinden tercih edecekleri farklı il ve ilçelerde mili eğitim müdürlüklerinin planlaması doğrultusunda yapabilmeleri uygun görülmüştü.

Öğretmenlerin, mesleki çalışmalarını görevli oldukları okul yerine istedikleri il ve ilçelerde yapabilmeleri için başvuruları bugün saat 23.59'a kadar uzatıldı.

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