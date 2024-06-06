Mesleki çalışmalarına istedikleri illerde katılacak öğretmenlerin başvuru süresi uzatıldı

İL DIŞI ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2023-2024 eğitim öğretim yılı sene sonu mesleki çalışmalarının yüz yüze olacak şekilde yapılması ve talep eden öğretmenlerin mesleki çalışmalarını "https://veri.meb.gov.tr" adresinden tercih edecekleri farklı il ve ilçelerde mili eğitim müdürlüklerinin planlaması doğrultusunda yapabilmeleri uygun görülmüştü.



Öğretmenlerin, mesleki çalışmalarını görevli oldukları okul yerine istedikleri il ve ilçelerde yapabilmeleri için başvuruları bugün saat 23.59'a kadar uzatıldı.