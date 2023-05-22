Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Eğitime seçim arası (29 Mayıs'ta okullar tatil mi?)

SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanı Özer, "29 Mayıs'ta okullar tatil mi?" sorularına yanıt verdi. Özer,."28 Mayıs'ta ikinci tur seçimleri olacak, 29 Mayıs'ta okullarımızı tatil edeceğiz. Öğrencilerimiz izinli olacak, öğretmenlerimiz idari izinli sayılacak." açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Eğitime seçim arası (29 Mayıs'ta okullar tatil mi?)
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Milli  Bakanı Mahmut Özer, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ertesi günü 29 Mayıs'ta eğitim öğretime 1 gün ara verileceğini ve öğretmenlerin de idari izinli sayılacağını bildirdi.

TRT'de açıklamalarda bulunan Mahmut Özer, "28 Mayıs'ta ikinci tur seçimleri olacak, 29 Mayıs'ta okullarımızı tatil edeceğiz. Öğrencilerimiz izinli olacak, öğretmenlerimiz idari izinli sayılacak." ifadelerini kullandı. 

Bakan Özer'in konuşmasından öne çıkanlar ise şu şekilde:

YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI?

"Mülakatların kaldırılacağını Cumhurbaşkanımız açıklamıştı. Mülakat kaldırıldığı zaman öğretmen atmasında tek kriter KPSS olacak. İnşallah bundan sonra 45 binle sınırlı kalmayacak, atama illaki olacak. Bizim istediğimiz kardeşlerimizin bir an önce okullarına kavuşması."

YURT DIŞINA BEYİN GÖÇÜ İDDİASI

"Bu iddia tamamen bir algı. Türkiye'nin yaşanılabilir bir ülke olmadığıyla ilgili algı yapıyorlar. Yükseköğretimdeki uluslararası öğrencilerin sayısı sürekli artıyor."

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