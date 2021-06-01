Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okullar yazın açık tutulacak

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "21 Haziran'da yoğun olarak başlayacağımız sosyal, duygusal, kültürel, fiziksel faaliyetler öncesinde sistem altyapımızda yoğunluğa neden olmamak ve öğrencilerimizin erişimini kolaylaştırmak için karneleri 18 Haziran’dan itibaren öğrencilerimize açıyoruz. Dileyen karnesine 18 Haziran Cuma gününden itibaren ulaşabilecek" dedi.

Selçuk, "Okullarımız 2 Temmuz’dan, yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak. Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz. Öğretmenlerimiz de bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabilecekler" dedi.

Bakan Selçuk, 1'den 2'ye geçen öğrenciler için okuma yazma taraması başlatılacağını ve ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği verileceğini belirtti.