Milli İstihbarat Akademisi başvuruları ne zaman?

Milli İstihbarat Akademisine başvuru takvimi nisan ayında açıklanacak. Akademi; eğitim ve araştırma olmak üzere iki temel faaliyet alanına sahip. Eğitim faaliyetleri enstitüler bünyesindeki programlar vasıtasıyla yürütülecek. Araştırma merkezlerinde ise bilimsel araştırma, çalıştay, sempozyum ve diğer akademik çalışmalar yapılacak.



BAŞVURULAR NE ZAMAN OLACAK?



Akademi, bu yıl güz döneminde yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci almaya başlayacak.



Başvuru takvimi ve süreci nisan ayı içerisinde Akademi resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.



Adaylar, Akademi bünyesinde açılacak istihbarat, güvenlik, bölge çalışmaları, siber güvenlik ve kriptoloji, uydu-uzay sistemleri, yapay zeka ile veri analitiği ve benzeri programlara başvurabilecek.



DEĞERLENDİRME VE KABUL SÜRECİ



Adayların başvuru sürecinde ALES, dil puanı ve lisans derecesinin yanı sıra bir niyet mektubu yazması bekleniyor. Başvurusu kabul edilen adaylar yazılı ve sözlü bilimsel sınavlara girecek.



Eleştirel ve analitik düşünce yapısına sahip, Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, çevresine duyarlı ve gerçek dünya meselelerine çözüm önerileri üzerinde düşünen adaylar aranıyor.



PROGRAMDAN MEZUN OLANLAR NE YAPACAK?



Akademide yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler, diğer üniversitelerde olduğu gibi akademik tez çalışmalarını tamamlayarak mezun olmaya hak kazanacak. Mezun öğrenciler özel sektör, akademi ya da devlet kurumlarında çalışabilecek.

