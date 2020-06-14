Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı sona erdi

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) sona erdi.



ÖSYM tarafından 81 ildeki 94 sınav merkezinde, 451 bin 272 adayın katılımıyla yapılan sınav, saat 10.15'te başladı.



Sınav binalarında ve salonlarda corona virüse karşı tedbirler alındı.



Adaylara, 120 soru için 135 dakika süre verilen sınavın sonuçları, 7 Temmuz'da açıklanacak.

CORONA ÖNLEMLERİ

Bina girişinde adaylara el dezenfektanı uygulandı, maske ve el dezenfektanı dağıtıldı. İsteyen adaylar, kendi maske ve dezenfektanlarıyla sınava girdi.



Giriş belgeleri ve kimlik kontrollerinin temas olmadan yapılması sağlandı.



Sınav evrakı dağıtan görevliler, lateks eldiven kullandı. Sınav salonlarına geçip sıralarına oturan adaylardan isteyenler, maskelerini çıkarabildi.



