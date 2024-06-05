Milli sporcular YKS'ye Hırvatistan'da girecek

Hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda bir ilke imza atılacak. U18 Dostluk turnuvasına katılmak için Hırvatistan'da bulunan 11 milli futbolcu, sınava Zagreb'de girecek.

Milli sporcular YKS'ye Hırvatistan'da girecek

ÖSYM, bu yıl 3 milyondan fazla adayın gireceği sınavın 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin () başkenti Lefkoşa’nın yanı sıra 'ın başkenti Zagreb’de gerçekleştirileceğini duyurdu.

Karar, milli sporculardan gelen talep doğrultusunda alındı. Buna göre Türkiye Futbol Federasyonu sporculardan gelen talep üzerine harekete geçti. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 11 sporcunun sınava Zagreb’de girmesine karar verdi.

Real Madrid’de forma giyen genç futbolcu Arda Güler, geçen yıl Türkiye A millî futbol takımının Euro 2024 elemeleri çerçevesinde Letonya ile yaptığı maçta forma giymesi sebebiyle üniversite sınavına girememişti.

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