Milyonlarca öğrenci bugün karne alıyor (MEBBİS girişi nasıl yapılır?)

Öğretmen ve öğrenciler için birçok işlemi içinde barındıran Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'nin (MEBBİS) bugünkü konusu karne...

Peki 'MEBBİS 2022 giriş ekranı' nasıl kullanılıyor? İşte ayrıntılar 👇

Bir öğrencinin okula başladığı ilk günden mezun olduğu güne kadar olan tüm sürecine ait bilgilerin yer aldığı MEBBİS, karne heyecanıyla birlikte bugünün en sık ziyaret edilen sayfaları arasında yer alıyor.



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan, sistemde e-okul öğrenci kaydı, öğrenci nakil işlemleri, not girişleri, öğrenci devamsızlıkları, sınav bilgileri, sınav başvuruları ve tercih işlemleri başta olmak üzere birçok bölüm bulunuyor.

Ayrıca, e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi de yer alıyor.

MEBBİS'e girdiğinizde karşınıza şöyle bir ekran çıkıyor.

MEBBİS giriş ekranı açıldığında kullanıcı adı veya T.C kimlik numarası ile şifre istenen bir ekran geliyor.

Kişiler kendilerine ait bilgileri girerek MEBBİS girişini sağlayabilirler. Ayrıca Karekod yardımıyla veya e-Devlet üzerinden de giriş yapılabiliyor.

MEBBİS kullanıcı adı ve şifreniz yoksa sisteme giremiyorsunuz ve bu bilgilere okul yönetiminden istemeniz gerekiyor.

MEBBİS ŞİFREMİ UNUTTUM?



MEBBİS şifrelerini unutan yada mevcut şifresi ile giriş yapamayan kullanıcılar https://mebbis.meb.gov.tr adresine girerek 'şifremi unuttum' yazan yere tıklayabiliyorsunuz.