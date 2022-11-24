MSÜ 2023 sınavı ne zaman, başvurular ne zaman başlayacak? (2023 ÖSYM MSÜ sınav tarihi)

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı ne zaman? sorusunun yanıtı, ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında belli oldu. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na girecek olan askeri öğrenci adaylar, MSÜ sınav ve başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki, MSÜ 2023 sınavı ne zaman, başvurular ne zaman başlayacak?

MSÜ 2023 sınavı ne zaman, başvurular ne zaman başlayacak? (2023 ÖSYM MSÜ sınav tarihi)

Yeni yılın sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte, 2023 yılı MSÜ sınavı ve başvuru tarihleri araştırılıyor. 'nde askeri öğrenci olabilmek için MSÜ sınavına girecek olan adaylar 2023 yılı takvimi belli oldu.

MSÜ 2023 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 yılı sınav takvimiyle birlikte, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tarihi belli oldu.

Buna göre; 2023 MSÜ sınavı 26 Mart 2023 tarihinde uygulanacak.

MSÜ 2023 sınavı ne zaman, başvurular ne zaman başlayacak? (2023 ÖSYM MSÜ sınav tarihi) - 1

MSÜ 2023 TARİHLERİ

MSÜ başvuru işlemleri, 13 Ocak - 7 Şubat 2023 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru günü ise 21 Şubat 2023 olarak belirlendi.

MSÜ 2023 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı sonuçları ise 13 Nisan 2023 tarihinde açıklanacak.

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