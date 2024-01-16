MSÜ başvuruları ne zaman bitecek? (2024 MSÜ başvuru ve sınav tarihi)

2024 MSÜ başvuru tarihleri, başvurularını henüz tamamlamamış olan adaylar tarafından araştırılmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuru sonrasında 3 Ocak tarihinde alınmaya başlayan MSÜ başvuruları için kısa bir zaman kaldı. Peki, 2024 MSÜ başvuruları ne zaman bitecek?



2024 MSÜ NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında MSÜ sınav tarihi belli oldu.



Buna göre; Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavı 3 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.