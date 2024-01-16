MSÜ başvuruları ne zaman bitecek? (2024 MSÜ başvuru ve sınav tarihi)

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvurularının ne zaman sona ereceği, askeri öğrenci olmak için MSÜ sınavına katılım sağlayacak adaylar tarafından sorgulanıyor. 2024 yılı MSÜ başvuruları 3 Ocak tarihinde alınmaya başlamıştı. Peki, MSÜ başvuruları ne zaman bitecek? 2024 MSÜ sınavı ne zaman?

MSÜ başvuruları ne zaman bitecek? (2024 MSÜ başvuru ve sınav tarihi)

2024 başvuru tarihleri, başvurularını henüz tamamlamamış olan adaylar tarafından araştırılmaya başladı. tarafından yayımlanan duyuru sonrasında 3 Ocak tarihinde alınmaya başlayan MSÜ başvuruları için kısa bir zaman kaldı. Peki, 2024 MSÜ başvuruları ne zaman bitecek?

2024 MSÜ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında MSÜ sınav tarihi belli oldu.

Buna göre; (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavı 3 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

MSÜ başvuruları ne zaman bitecek? (2024 MSÜ başvuru ve sınav tarihi) - 1

MSÜ TARİHLERİ

MSÜ 2024 sınav başvuruları 3-30 Ocak tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak.

MSÜ sınavı için geç başvurular ise 7 Şubat 2024 tarihinde alınacak.

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